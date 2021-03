Pedri e il primo incontro con Messi: “Credevo di essere in un videogioco. Spero di averlo al mio fianco per tanti anni…”

Il futuro di Lionel Messi è ancora incerto. La Pulce del Barcellona potrebbe salutare al termine della stagione oppure, grazie anche al cambio di presidenza e alle parole dei compagni, potrebbe decidere di rimanere e continuare la sua avventura a tinte blaugrana. Chi spera di averlo ancora al suo fianco è il giovane talento Pedri che ai microfini di El Club del Deportista ha raccontato il suo primo incontro ufficiale con il 10 argentino.

Pedri e l’incontro con Messi

“Quando ero accanto a Messi, sono rimasto molto scioccato nel vederlo”, ha raccontato Pedri in merito alla prima volta in cui ha incontrato di persona Messi. “Era come essere in televisione o in un videogioco, quasi non ci credevo. Giocare con Messi è facile perché quando gli passi la palla, sai che qualcosa accadrà. E sinceramente è quello che cerco di fare io. Passargli la palla e metterlo nelle migliori condizioni per fare bene per la squadra”.

Tra passato e presente, impossibile non parlare anche di futuro con il 10 argentino e i rumors sull’addio: “La verità è che spero di potergli stargli vicino per diversi anni”, ha ammesso il giovane talento arrivato dal Las Palmas. “Sarebbe fantastico se potessi continuare a divertirmi a giocare con Messi e imparare molte cose insieme a lui”.