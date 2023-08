Attaccamento alla maglia e alla piazza. E anche per questo non poteva mancare un passaggio da vero blaugrana, quello sul recente Clasico con il Real Madrid disputato in amichevole e vinto 3-0: "Il Clasico è sempre il Classico, anche in pre-season. È stato importante vincere per noi, anche se è troppo presto per tracciare le nostre conclusioni".