Pochettino: “Chelsea miglior club inglese. Pronti a vincere”

" Il Chelsea è stato il miglior club d'Inghilterra negli ultimi 15 anni. Conosco bene la Premier, so che i nostri tifosi sono pronti a tornare in pista per vincere", ha proseguito Pochettino . "Se siamo insieme, siamo più forti. La squadra è incredibile, certamente aggiungeremo altri giocatori che si impegneranno ad essere parte di tutto questo. Insieme con i tifosi possiamo trovare una strada del successo".

Un passaggio anche personale: "Che tipo di allenatore sono diventato? Di gran lunga migliore! È importante l'esperienza dell'analisi. Abbiamo avuto tempo di analizzare ciò che è accaduto in passato, provando a migliorare di giorno in giorno. Penso che siamo sulla giusta strada per aggiungere quelle cose in grado di dare una mano d'aiuto ai nostri giocatori a diventare migliori".