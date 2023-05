Chelsea, ufficiale l’arrivo di Pochettino: ecco i primi obiettivi di mercato

Il casting si è finalmente concluso ed è arrivato il comunicato ufficiale: Mauricio Pochettino sarà il nuovo tecnico del Chelsea. L'allenatore argentino torna a Londra dopo più di tre anni, maturo dell'esperienza al Tottenham, ma anche di quella tra alti e bassi raccolta al Psg. Il tecnico ha firmato un contratto di due anni con opzione per una terza stagione e sarà il faro nella tempesta dei blues per il prossimo futuro. Tutta la gestione sportiva sarà affidata a lui e dovrà certamente fare meglio dei sui predecessori, Tuchel e Potter, con un 12esimo posto in Premier più che deludente per la storia del club. Ma anche per l'organico di squadra, che sarà certamente migliorato ed affinato sulla base delle richieste del tecnico.