Premier League, Anthony Taylor sarà retrocesso in Championship: il motivo  

Anthony Taylor sarà retrocesso in Championship: il motivo

Dopo le polemiche con la Roma e con José Mourinho in particolare, Anthony Taylor crea polemica anche in Inghilterra. L'arbitro britannico infatti, si è reso protagonista (ma in negativo) di un grande errore anche in Premier League. In occasione della sfida tra Newcastle e Wolverhampton infatti, Anthony Taylor ha concesso un calcio di rigore al Newcastle, confermando la propria scelta del tiro dagli undici metri nonostante aver consultato il VAR. Per questo motivo, rischia di pagare a caro prezzo l'errore. Come riportato dal quotidiano "Il Messaggero", Taylor sarà infatti costretto a retrocedere in maniera temporanea in Championship e in questo week-end arbitrerà Preston-Coventry.