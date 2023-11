Premier League, bufera Everton: tre club pronti a chiedere 340 milioni di euro

Dopo la bufera che ha travolto l'Everton in Premier League con la pesante squalifica di dieci punti inflitta a causa della violazione del fair play finanziario, adesso tre club del campionato inglese sarebbero pronti a fare causa ai Toffees . Come riportato dalla stampa britannica, infatti, Burnley, Leeds e Leicester hanno confermato l'intenzione di citare in tribunale i Toffees, chiedendo 300 milioni di sterline (circa 340 milioni di euro) a titolo di risarcimento per le rispettive retrocessioni della scorsa stagione e, nel caso dei Clarets, della precedente. Una situazione che rischia di diventare davvero un macigno per il club di Liverpool, che vive senza dubbio uno dei momenti peggiori della sua storia.

Secondo quanto scritto in queste ore dal quotidiano inglese "Daily Mail" sulla complessa questione del club inglese, sarebbero già avvenuto diversi colloqui tra i dirigenti dei tre club citati per studiare la propria mossa. "Diversi dirigenti dei tre club della Premier League hanno tenuto colloqui per riaffermare i loro piani per denunciare l'Everton. I Toffees sono sfuggiti alla retrocessione per soli due punti e Burnley sospetta che anche la stagione precedente, quella 2021-22 in cui sono retrocessi, avrebbe violato il regolamento".