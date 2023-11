Premier League, Everton penalizzato di dieci punti. Il club: “Scioccati, delusi”

L'Everton sostiene di essere stato aperto e trasparente nelle informazioni fornite alla Premier League e di aver sempre rispettato l'integrità del processo. Il Club ha agito con la massima buona fede e non comprende le accuse avanzate dalla Premier League nel corso del procedimento. Sia la durezza che la severità della sanzione imposta dalla Commissione non riflettono né in modo giusto né ragionevole le prove presentate. Il Club monitorerà inoltre con grande interesse le decisioni prese in tutti gli altri casi riguardanti le regole di profitto e sostenibilità della Premier League (chiaro riferimento al Manchester City, sotto accusa per 115 infrazioni, ndr). Non rilasceremo ulteriori commenti".