Premier League, De Zerbi graziato dopo lo sfogo contro gli arbitri inglesi

Fanno discutere le parole di Roberto De Zerbi in Inghilterra. Come ricostruito da Sky Sports UK, infatti, l'allenatore ex Sassuolo nelle scorse ore aveva parlato degli arbitri inglesi, senza utilizzare mezzi termini. In particolare, l'allenatore del Brighton aveva preso di mira la direzione di gara di John Brooks sostenendo che, l'Inghilterra e quindi la Premier League, fosse l'unico paese in cui il VAR non fosse sicuramente sintomo di certezza. Frasi che hanno creato tensione in Inghilterra, dove si parlava anche di una possibile multa o addirittura squalifica per l'allenatore italiana. Tuttavia - come riporta Sky Sport UK questo scenario è stato sventato e De Zerbi non riceverà alcuna ammenda.