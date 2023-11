Caos Everton, nuova stangata in arrivo in Premier League? Il retroscena

Sono giorni di grande confusione in Premier League, alle prese con il caso che ha coinvolto l'Everton. Come noto, il club di Liverpool nelle scorse ore era stato punito con dieci punti di penalizzazione da scontare nel campionato in corso. Il motivo? L'aver violato i parametri imposti dal fair-play finanziario e in particolare per le regole di profitto e di sostenibilità. Una condanna pesante, resa ancora più importante dalla "minaccia" di risarcimento avanzata da alcuni dei club retrocessi dalla Premier League durante gli ultimi due campionati, pronti a chiedere giustizia. A tutto ciò, come raccontato dal "Daily Express" in Inghilterra, si accende un nuovo pericolo per i Toffees. Come spiegato, sono ancora sotto la lente d'osservazioni i conti del club di Liverpool e la possibilità che non rispettano le regole sul profitto e sulla sostenibilità. Come si legge dal tabloid inglese, "i conti per la stagione terminata a giugno 2023 dovranno essere presentati entro la fine di marzo, ma ai club è stato chiesto di fornire visibilità entro il 31 dicembre al fine di determinare la conformità dei profitti e della sostenibilità. Il rapporto aggiunge che l'Everton dovrà presentare una solida serie di risultati negli ultimi 12 mesi per evitare ulteriori punizioni dopo aver registrato perdite di 120,9 milioni di sterline nel 2021 e 44,7 milioni di sterline nel 2022" - conclude il "Daily Express", che parla dunque di una situazione ancora tutta da delineare in casa Everton, con la concreta possibilità che la penalizzazione sia rivista in modo più ampio a danno dei Toffees.