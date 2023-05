Brighton, De Zerbi batte lo United: “C’è un Dio del calcio…”

Il mister italiano dopo il successo per 1-0 contro i Red Devils e le parole successive all'eliminazione precedente dei suoi dalla FA Cup proprio contro lo United.

Poco più di una settimana fa l'eliminazione dalla FA Cup contro il Manchester United ai calci di rigore. Adesso, il Brightonsi prende la sua rivincita in Premier League e lo fa con una vittoria di misura per 1-0. Grande soddisfazione per mister Roberto De Zerbi che sta portando la squadra ad altissimi livelli.