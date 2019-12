Arteta all’Arsenal, ecco l’alleato speciale Wenger: “Se guiderà la squadra lo sosterrò”

Momento particolare in casa Arsenal con la squadra che, dopo l’esonero di Emery, è stata affidata a Freddie Ljungberg. I recenti rumors, però, parlano di una dirigenza interessata a Mikel Arteta, vice allenatore del Manchester City, secondo di Pep Guardiola.

Tanti i pareri pro e contro l’arrivo dell’ex calciatore, ma uno in particolare potrebbe essere l’allenato perfetto per lui e per il suo futuro ruolo di manager Gunners. L’ex storico tecnico Arsene Wenger ha lanciato un chiaro messaggio ai microfoni di Sky Sports: “Sono un fan dell’Arsenal. Al momento, sostengo l’attuale allenatore, che è Ljungberg. Se Arteta guiderà l’Arsenal, farò lo stesso e lo sosterrò”. E in particolare su Arteta: “Mikel è intelligente, ha passione e conoscenza, ma anche Ljungberg ha tutto questo. Credo che Arteta, ovviamente, abbia un grande futuro. Ha imparato molto come assistente di Guardiola. Ma non ha esperienza per lavorare a quel livello. Pertanto, deve avere una buona squadra”, ha detto Wenger.

RETROSCENA SUL FUTURO TECNICO DELL’ARSENAL