Chelsea, Lampard blinda Kanté: “Uno dei migliori giocatori al mondo, per noi è fondamentale”

Frank Lampard blinda N’Golo Kanté. Il tecnico del Chelsea, parlando ai microfoni di BT Sport, ha infatti ribadito la centralità nel progetto blues del centrocampista francese, finito nel mirino di Barcellona e Real Madrid.

INTOCCABILE – “Kanté ha giocato quattro o cinque stagioni incredibili, mentre in questa ha potuto giocare solamente il 40% delle partite. Per noi non averlo potuto avere a disposizione a tempo pieno è stata una grande perdita. Abbiamo bisogno di lui nella nostra squadra, è uno dei migliori giocatori del mondo. Sapevo questo già prima di diventare l’allenatore del Chelsea e lo so ancor di più oggi. Conto di averlo al meglio per il futuro”.