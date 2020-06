Chelsea, Rudiger ammette: “L’arrivo di Werner? Ho fatto quello che dovevo fare per convincerlo”

C’è anche lo zampino di Antonio Rudiger nella buona riuscita dell’operazione che ha portato l’attaccante ormai ex Lispia Timo Werner al Chelsea. L’affare, diventato ufficiale pochi giorni fa, è senza dubbio uno dei migliori colpi di mercato possibili a livello europeo per il pacchetto avanzato.

Ma sull’approdo del centravanti a Londra, non ci sarebbero solo i meriti della dirigenza blues, bensì anche quelli del difensore del Chelsea e della Germania Antonio Rudiger che si sarebbe improvvisato… agente.

Rudiger: “Ho fatto quello che dovevo per convincere Werner”

Parlando ai microfoni del sito ufficiale del Chelsea, il difensore ex anche della Roma ha commentato il trasferimento dell’attaccante Werner al club londinese: “Ne abbiamo parlato perché ci conosciamo da molto tempo. Mi ha detto che era interessato a trasferirsi in Inghilterra”, ha confermato Rudiger. “Se io ho fatto qualcosa? Certo, ho fatto quello che dovevo fare, convincendolo a trasferirsi al Chelsea. Sono molto felice che Timo abbia scelto di venire qui a Londra. Non vedo l’ora di lavorare con lui. Conosco Timo da quando aveva 17 anni, sta facendo un ottimo lavoro. Questo acquisto è molto importante per noi”.

Werner è passato al Chelsea per una cifra superiore ai 50 milioni di euro firmando un contratto di cinque anni. Lo stesso attaccante ha deciso di rimanere al Lipsia fino al termine della Bundesliga ma di approdare al Chelsea a fine luglio senza quindi prendere parte alla Final Eight di Champions Leagye col Lipsia.

