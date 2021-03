Emiliano Martinez si toglie qualche sassolino: “Addio all’Arsenal? Ora sono felice. Non mi meritavano…”

Ha scelto prima il campo e poi le parole. Emiliano Martinez si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della squadra nella quale è cresciuto fin dai tempi delle giovanili: l’Arsenal. L’attuale numero uno dell’Aston Villa, tra i migliori portieri di Premier League in questa ultima stagione, ha parlato a Sky Sports dell’addio ai Gunners e delle sue sensazioni anche quando vestiva ancora la divisa del club di Londra.

Emiliano Martinez: “L’Arsenal non mi meritava…”

Sembrava poter finalmente ottenere quel posto da titolare tanto sudato e per il quale aveva combattuto per anni nell’Arsenal, ma Emiliano Martinez, dopo sostituito Leno due stagioni fa, alla fine non ha trovato l’accordo con i Gunners per andare avanti. Stufo della poca mancanza di fiducia, dopo oltre un decennio di prestiti tra Oxford, Sheffield, Rotherham, Getafe e Reading, ecco che il portiere ha detto sì all’Aston Villa. Una scelta che si è rivelata essere azzeccata: “Dopo 10 anni, ho deciso di andarmene, ed è stato molto difficile. La mia famiglia non capiva perché me ne andassi quando ero ad un livello così buono all’Arsenal, ma è stata una mia decisione e sono davvero orgoglioso di averlo fatto”.

“Certo, è stata una scommessa, ma credo sempre che se rimani nella zona di comfort, non raggiungerai mai nulla nella vita. Ho deciso di fare il passo avanti”. Un passo in avanti che porta un nome: Aston Villa. “Mi hanno accolto benissimo e mi hanno subito dimostrato la grande fiducia di cui avevo bisogno. Mi avrebbero potuto dire di aspettare il mio turno e invece hanno subito puntato su di me. Questo lo apprezzo tanto e devo ripagarlo sul campo”.

Un pensiero, senza alcun rimpianto, all’Arsenal: “Guardo ancora le loro partite quando posso. Amo ancora quel club in cui sono cresciuto. Ma se devo essere sincero penso non mi meritassero. Quando ero lì continuavano a comprare portieri. Diamine, ero lì, un loro giocatore dai tempi dell’Accademia. Non si fidavano di me. Anche quando ho fatto bene nell’ultimo periodo ed ero spesso in campo sentivo che non c’era la fiducia totale. Poi, prima dell’addio, semplicemente non mi hanno garantito quel minutaggio che speravo ed eccomi all’Aston Villa”.