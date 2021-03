Guardiola contro… il campo dell’Etihad Stadium: “Il terreno di Budapest sembrava un tappeto rosso a confronto…”

Pep Guardiola non si gode il primato in Premier League e la possibilità di riportare un trofeo nella bacheca del Manchester City. Anzi. Non perde occasione per sottolineare cosa… non vada. Come riporta Sky Sports, infatti, il manager catalano se l’è presa, senza mezze misure, con le condizioni del terreno di gioco dell’Etihad Stadium, ovvero la casa dei Citizens.

Guardiola e il terreno dello stadio di casa

La voglia di trionfare in campionato è tanta, ma per farlo serviranno le condizioni perfette. Anche quelle dell’Etihad Stadium e del suo terreno. Guardiola non pare essere molto soddisfatto dello status del prato: “So che il clima e le condizioni del meteo in Inghilterra non sono certo facili da contrastare. Però, ci sono dei campi qui in Premier League che sono molto migliori del nostro”, ha detto il tecnico del City. “Siamo stati a Londra contro l’Arsenal o all’Old Trafford contro lo United. Beh, il prato era in condizioni migliori del nostro. Siamo stati a Budapest per la Champions League e il terreno da gioco a confronto era un tappeto rosso…”.

“Non me la prendo con chi lavora al terreno, so che fanno il massimo. Però dico che i giocatori capiscono quanto un campo va bene e quando no. Ripeto, gli addetti ai lavori stanno facendo il loro cercando una soluzione, ma il prato del nostro stadio non è buono. La cosa incredibile è che davvero a Budapest il campo era perfetto e al nostro ritorno l’Etihad non lo era e non lo è…”.