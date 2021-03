Guardiola e i problemi… col clima: “Odio novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Champions? Sento la pressione…”

Pep Guardiola si racconta e lo fa in modo molto aperto ai microfoni di BT Sport nel corso dell’incontro virtuale con Rio Ferdinand per l’appuntamento ‘Rio Meets‘. Il manager catalano del Manchester City si è soffermato sulla sua voglia, fin qui soddisfatta, di allenare in Inghilterra nonostante alcuni dettagli ambientali non proprio felici…

Guardiola: tra clima e Champions League

Nella sua carriera Guardiola ha vinto davvero tutto tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Eppure, con gli inglesi manca ancora uno step: la Champions League. “Sinceramente sento la pressione e so che la avrò per il resto del mio tempo qui in Inghilterra”, ha spiegato con onestà il manager. “Se non arriviamo alla fase finale sarà come un lavoro incompiuto”.

Ma oltre alla Coppa dalle grandi orecchie, qualche pensiero sul suo approdo in terra inglese: “Dico la verità Ero molto felice di vivere a Barcellona e anche a Monaco di Baviera. Bel clima, bella città. Allo stesso tempo ho sempre avuto la sensazione e il desiderio di voler venire qui in Inghilterra. Di allenare nel Paese di Shakespeare, nel Paese dei Beatles, nel Paese degli Oasis, i teatri, i film. Questo Paese è speciale per molte, molte ragioni. E volevo viverci per questo. Certo, odio novembre, dicembre, gennaio e febbraio in Inghilterra perché vorrei un tempo migliore, ma ho tutto quello di cui ho bisogno per fare il mio lavoro, questo è il motivo per cui ho prolungato il mio contratto”.