Liverpool ancora k.o., Lineker: “Una delle cose più sorprendenti mai viste nel calcio…”

Sesta sconfitta di fila ad Anfield per il Liverpool che non sa più vincere tra le mura amiche. La squadra di Jurgen Klopp è stata battuta per 0-1 dal Fulham. Un risultato che allontana ancor di più i Reds dalle zone importanti della classifica di Premier League e che “regala” commenti e critiche senza precendenti. A parlare di Salah e compagni è stato Gary Lineker che sui social non ha nascosto la sorpresa nel vedere i campioni in carica inglesi in questa situazione…

Lineker stupito dal Liverpool

L’ex campione inglese con un lungo passato in Nazionale e oggi noto commentatore tv, ha voluto dire la sua sul momento no del Liverpool di Klopp che si ritrova ben distante dal vertice e con la qualificazione alla prossima Champions League a serie rischio: “Tanto meraviglioso il risultato per il Fulham quanto incredibile come continui la lotta del Liverpool”, ha scritto Lineker. “Il crollo di metà stagione è una delle cose più sorprendenti che abbia mai visto nel calcio… e ne ho viste un po’. Straordinario”.

La classifica di Premier League dice che la squadra di Klopp è a -4 dal quarto posto occupato ora dal Chelsea ma che rispetto ai Reds ha una gara ancora da giocare. Anche un posizionamento Champions, ad oggi, sembra davvero difficile da raggiungere…