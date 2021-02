Liverpool, Mané ‘saluta’ il titolo di Premier League: “Troppo vantaggio per il City, proviamo a vincere la Champions”

Un’annata davvero particolare quella vissuta dal Liverpool che da campione in carica della Premier League non sembra essere stato in grado di difendere il titolo. Anzi. Per stessa ammissione di Sadio Mané, attaccante Reds, la corsa alla vetta è ormai finita. Intervistato da ESPN Brasil, il senegalese ha commentato gli attuali obiettivi della squadra senza nascondere l’amarezza per come stanno andando le cose in campionato…

Mané: “Obiettivo top 4 in Premier e vincere la Champions”

“All’inizio della stagione, i nostri obiettivi includevano vincere i vari tornei di Champions League, Premier League e Coppa di Lega”, ha ammesso Mané. “Penso che ogni top club e ogni calciatore inizi la stagione con questi obiettivi. Ma in questo momento per noi in Premier League è tutto finito. C’è poco da fare, il distacco dal Manchester City è troppo grande. Certo, ci siamo prefissati di non mollare, ma ora il nostro obiettivo principale è entrare nelle prime quattro squadre alla fine della stagione”.

E se in campionato i giochi sembrano chiusi, lo stesso non vale per la Champions: “Ora dobbiamo concentrare le nostre forze per vincere la Champions League. Sappiamo che sarà difficile, perché dobbiamo giocare con le migliori squadre d’Europa. Ma possiamo farcela. Quindi proveremo a vincere la Champions League. Da dire è facile, lo so (ride ndr). Ma ci proveremo”, ha concluso l’attaccante senegalese.

Per ora il Liverpool ha vinto per 2-0 l‘andata degli ottavi di finale di Champions contro il Lipsia. L’obiettivo è non fermarsi…