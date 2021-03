Owen e l’accusa a Mané: “Contro il Chelsea non si è procurato rigore per non farlo calciare a Salah…”

Ennesima sconfitta stagione per il Liverpool di Jurgen Klopp. Il recente big match giocato contro il Chelsea ha visto i blues vincere per 1-0 grazie alla rete di Mount. Eppure, c’è stato un momento di gioco nel quale le cose sarebbero, forse, potute andare diversamente. Infatti, nel corso della prima frazione di gioco, Mané è stato protagonista di un’azione prolungata e di un contrasto in area di rigore che avrebbe potuto portare al penalty se solo il senegalese avesse deciso di non resistere al contatto con l’avversario. Questione di fair play? Macché, secondo Michael Owen si tratta dell’ennesimo caso di rivalità con Mohamed Salah…

Owen e il dubbio su Mané

Parlando ad Optus Sport, l’ex stella del calcio inglese ha parlato in modo molto chiaro riguardo ai suoi sospetti su quell’azione che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara: “C’è stata una situazione nel primo tempo in cui qualsiasi fan e appasionato ha pensato che Mané si sarebbe buttato per avere il calcio di rigore. Sinceramente non posso credere che il senegalese non l’abbia fatto”, ha spiegato Owen. “Non sto dicendo che l’avrebbe dovuto fare, ma dico che qualsiasi attaccante in quella circostanza avrebbe cercato di prendersi il penalty. Lui, invece, ha provato ad andare avanti a calciare. Ecco perché mi chiedo se in quel momento, è possibile che Mané abbiamo pensato ‘se mi butto e danno rigore lo calcia Salah e segna‘”.

Una domanda, e un dubbio che sa tanto di accusa e che conferemerebbe la grande rivalità tra i due attaccanti Reds. “Sappiamo quanto gli attaccanti siano competitivi”, ha concluso Owen. “E in un certo senso quanto siano anche egoisti. Questi due hanno provato a vincere il titolo di miglior marcatore nelle ultime due stagioni quindi…”.