Premier League, ancora un caso di razzismo: Zouma preso di mira dai tifosi del Chelsea

Ennesimo caso di razzismo in Premier League dove il difensore del Chelsea Kurt Zouma è stato pesantemente attaccato sui social, in particolare su Twitter, dopo il pareggio per 2-2 contro lo Sheffield United. Il centrale francese di origini guadalupensi paga la sfortunata autorete che ha portato al pari finale dei blues e al mancato successo che sembrava ormai fatto dopo il doppio vantaggio targato Abraham.

Come riporta il Sun, sul social network i commenti a sfondo razzista si sono nuovamente presentati dopo i precedenti attacchi nei confronti dello stesso attaccante del Chelsea poche settimane fa e quelli ancora più recenti a Paul Pogba. Fortunatamente, gran parte dei presenti su Twitter che leggevano i tweet ha preso le difese del giocatore condannando con fermezza tutti quei messaggi razzisti nei confronti del povero Zouma.