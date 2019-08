Tottenham, Pochettino: “Sono innamorato del Var, oggi ci è andata bene”

Se da una parte Pep Guardiola ha detto che il Var è da aggiustare, dopo il pareggio per 2-2 fra il suo Manchester City e il Tottenham nella seconda giornata di Premier League, dall’altra Mauricio Pochettino non può che aver tirato un sospiro di sollievo per quel gol di Gabriel Jesus al 92′ tolto dalla tecnologia: “Sono innamorato del Var – ha detto, sorridendo, ai microfoni di Sky Sports UK -. Inizialmente non ero particolarmente favorevole alla tecnologia, ma in alcuni casi può favorirti, com’è successo anche in Champions League. Chiaramente è dura accettare perché siamo innamorati del calcio di trent’anni fa, che dipendeva maggiormente dalle decisioni dell’arbitro. Spesso le ingiustizie si bilanciano e compensano a fine stagione. Siamo consapevoli che oggi è andata bene, ma può accadere che saremo sfavoriti e dovremo avere pazienza”.