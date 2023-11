Problemi per Ter Stegen, Nagelsmann: “Lascia il ritiro”. Barcellona in ansia

Il Barcellona è in ansia per le condizioni di Marc-André Ter Stegen. Il portiere tedesco, infatti, ha dovuto lasciare il ritiro della Germania a causa di un problema alla schiena. A confermare il forfait del classe 1991, infatti, è stato il Commissario tecnico tedesco Julian Nagelsmann. L'ex Bayern Monaco, infatti, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Turchia, confermando l'infortunio: “Salterà entrambe le partite perché ha un forte dolore alla schiena. Domani volerà a Barcellona. Spero che possa tornare presto disponibile per giocare con la sua squadra". Il Barcellona, intanto, è in ansia per le condizioni del suo numero uno.