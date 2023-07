Real Madrid, se non arriva Mbappé assalto a un numero 9 della Serie A

Il mercato del Real Madrid non è affatto concluso. I blancos sono alla ricerca di un altro attaccante di livello per chiudere il tridente con Vinicius e Rodrygo dopo l'addio di Karim Benzema. L'idea principale era quella di ingaggiare Harry Kane, ora ad un passo dal Bayern Monaco, ma poi la volontà di Mbappé di non rinnovare il contratto con il Psg ha chiamato interesse a Madrid. Ma Florentino non ha intenzione di attendere a lungo. Se Kylian non lascerà Parigi quest'estate, il Real si metterà comunque a lavoro per assicurarsi un numero 9, dove in Italia trova ampia scelta.

Dalla Serie A sono tre le opzioni per il RealMadrid. La prima, più interessante e prioritaria per i blancos, è la strada che conduce direttamente a Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter e campione del mondo con l'Argentina. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, un primo contatto con il club nerazzurro ci sarebbe già stato ma la risposta è stata dura. Non vendono a meno di 100 milioni. Per cui si tengono in considerazione le altre due alternative sempre in Italia, una più economica che è quella di Dusan Vlahovic (la Juventus lo valuta 80 milioni e potrebbe farlo partire volentieri), l'altra è più complessa e tiene in considerazione Victor Osimhen. Il tutto, ovviamente, non esclude l'arrivo di Kylian Mbappé a parametro zero il prossimo anno.