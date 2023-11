Milan-PSG, disordini e scontri tra tifosi: accoltellato un francese, tre feriti

Il Milan di Stefano Pioli si prepara alla delicata partita contro il PSG di Luis Enrique, valevole per la quarta giornata del gruppo F di UEFA Champions League. I rossoneri sono obbligati a vincere per continuare a coltivare la speranza di qualificazione agli ottavi di finale. Nella notte che precede la sfida del San Siro, però, Milano è stata teatro di gravi scontri tra le due tifoserie. Stando a quanto riportato dall'ANSA, un cinquantina di tifosi rossoneri hanno fatto un blitz a quelli francesi nella zona Navigli. Ci sono stati anche diversi feriti. Ad avere la peggio è stato un tifoso del PSG di 34 anni ha avuto la peggio: due coltellate alle gambe per il francese, che è stato trasportato in ospedale e ora non è più in pericolo di vita.