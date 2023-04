Psg, Galtier: “Altra sconfitta in Ligue 1? Lotterò ma spero che…”

Nuova sconfitta in campionato per il Psg, caduto in casa contro il Lione. Il tecnico Galtier ha risposto alle critiche e alle domande in merito al proprio futuro.

Redazione ITASportPress

Altro stop in Ligue 1 per il Psgdi Galtier, caduto in casa nel big match domenicale contro il Lione. Per i parigini sono solo 6 i punti di distacco dalla seconda in classifica e il momento non è certo dei migliori, per la squadra e per il mister che, come riportato da RMC Sport ha risposto alle domande dei media in conferenza stampa.

NON LASCIA - "Questa è l'ottava sconfitta nel 2023. Sì, ed è troppo. Abbiamo un vantaggio di punti, ma partita dopo partita lo perdiamo. Questo è un campionato difficile, molti campioni d'Europa sono in una posizione difficile, tutti lottano. Se sono rassegnato? No. Voglio combattere? Sì, lotterò fino alla fine per questo titolo", ha ribadito con forza Galtier. "Ovviamente bisogna comportarsi diversamente in campo. Durante la pausa internazionale, la formazione era un po' sparsa per il mondo, questa è un'osservazione, non una scusa. Forse è la stanchezza, ma dobbiamo reagire con forza nella prossima partita. Dobbiamo avere una reazione da campioni. Ho grandi giocatori, molti giocatori che hanno vinto titoli, spero che non siano stanchi".