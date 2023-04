Psg, Galtier: “Mbappé capitano Francia? Bene. Qui fascia resta a Marquinhos”

Aveva generato non poco clamore la decisione della Francia , e in questo caso del commissario tecnico Didier Deschamps di assegnare a Kylian Mbappé la fascia da capitano della Nazionale al posto di calciatori più esperti come, magari, Griezmann .

SCELTE - "Mbappé diventato capitano della Francia? Mi sono congratulato con Kylian per la sua promozione in Nazionale. Penso che sia una buona scelta, la scelta giusta", ha detto Galtier sottolineando come secondo lui Deschamps possa aver deciso bene per la sua squadra. Poi un appunto su quello che succede al Psg in ottica fascia. "Qui al Psg ci sono Marquinhos e diversi vice-capitani. Kylian è uno di loro. Non c'è motivo di cambiare Marquinhos". Insomma, per ora l'attaccante non diventerà capitano del club a tutti gli effetti ma sarà ancora tra i vice come gli capita da tempo.