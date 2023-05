Psg, Galtier vuole Messi titolare anche dopo sospensione

Secondo quanto rivelato da RMCSport, Christophe Galtier avrebbe rinnovato la fiducia nei confronti di Messi e lo vorrebbe titolare per le partite successive alla sospensione. Nonostante i rapporti tra Leo e Psg non siano idilliaci, con l'addio a fine stagione che sembra ormai inevitabile, l'argentino potrebbe prestare servizio per la squadra in questo finale di stagione. Il tutto si riferisce al viaggio last minute del calciatore in direzione Arabia Saudita, con il club che ha reagito con una sospensione di due settimane. Alla luce degli ultimi avvenimenti la dirigenza sarebbe scettica su tale possibilità, mentre il tecnico chiama l'argentino per le ultime partite.