Messi, il divorzio dal Psg nato un anno fa: il retroscena

Il possibile addio di Messi dal Psg sarebbe la conseguenza di un qualcosa avvenuto già un anno fa. Il retroscena.

Redazione ITASportPress

Lionel Messi sotto attacco in Francia da parte del Psg, che lo ha punti dopo il viaggio in Arabia non autorizzato, ma anche da parte dei tifosi che ne hanno intimato l'addio.

Un addio che con ogni probabilità arriverà al termine della stagione ma che non avrebbe queste ultime vicende come quelle decisive e scatenanti della decisione.

A riverlarlo è TyC Sports che spiega come la decisione di lasciare Parigi sarebbe arrivata addirittura già un anno fa: "Il Psg non sarà mai grande come Lionel Messi", si legge nella versione online del media argentino. "La rottura con i tifosi è arrivata già un anno fa, quando Leo non aveva digerito i fischi del Parco dei Principi nelle partite che avevano seguito l'eliminazione contro il Real Madrid agli ottavi di Champions League".

Il riferimento è alla gara del 23 aprile tra parigini e madrileni in Coppa e quando appunto i fan francesi avevano fischiato e insultato La Pulce e la squadra.

Il media ha proseguito l'analisi spiegando la forza di Messi, il suo coraggio nell'andare avanti nonostante quell'episodio che tanto lo aveva ferito ma che, adesso, viene a galla come non sia mai stato digerito.

La sanzione per la partenza in Arabia non sarebbe quindi il fattore scatenante e determinante per l'addio. Tantomeno le proteste sotto casa sua.