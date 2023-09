Psg, Hakimi: “Pallone d’Oro? Dico Mbappé, è il migliore al mondo”

"È il miglior calciatore al mondo". Queste le dichiarazioni di Achraf Hakimi riguardo il compagno di squadra Kylian Mbappé. I due hanno guidato il Psg verso la vittoria lo scorso martedì, con due gol che si sono rivelati fondamentali per battere il Borussia Dortmund. E sulla domanda riguardo il Pallone d'Oro, il terzino/esterno non è stato banale. L'ex Inter ha infatti scartato i due maggiori candidati, Lionel Messi e Erling Haaland, virando proprio in direzione del francese: "Per quanto fatto la scorsa stagione credo che Kylian meriti addirittura di vincere il Pallone d'Oro. E' un gran giocatore e spero possa vincerlo al più presto" ha concluso Hakimi nel post partita. Ricordiamo che Mbappé si è reso protagonista di una grandissima stagione lo scorso anno, collezionando un totale complessivo di 41 gol e 10 assist. Ad oggi però non sembra tra i favoriti per il grande riconoscimento targato France Football.