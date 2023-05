Psg, la fiducia di Donnarumma: “So che un giorno vinceremo la Champions”

Una stagione tormentata e che vedrà il Psgvincere, ormai quasi certamente, la Ligue 1. Troppo poco per una società che ha speso tanto e che ha come principale obiettivo quello di portare a casa la Champions League. Ormai è un'ossessione per i parigini anche se i giocatori non la pensano proprio così. Parlando a Telefoot, Gianluigi Donnarumma, portiere dei francesi, ha commentato la voglia matta dell'ambiente di trionfare nella Coppa dalle grandi orecchie ma guai a parlare di ossessione appunto.