Ander Herrera parla da ex: “Psg? Non c’è pazienza e la colpa ricade su Messi”

Redazione ITASportPress

Ander Herrera, ex centrocampista del Psgoggi all'Athletic Bilbao, ha avuto modo di parlare della sua ex squadra francese ed in particolare dell'ossessione del club parigino di vincere la Champions League. Una situazione che, secondo il giocatore avrebbe portato società e tifosi a perdere la pazienza e a criticare le stelle. In particolare Messi.

"Ho ammirato Leo Messi prima di conoscerlo. Devo dire che dopo averlo conosciuto lo ammiro ancora di più come calciatore e come persona. A Parigi non c'è molta pazienza. L'ossessione di vincere la Champions League non aiuta e alla fine, chi paga? Il migliore nella squadra riceve le critiche", ha detto Herrera a BeIn Sports.

Ancora sulla situazione del club parigino: "Penso che il Psg sia l'unica squadra al mondo che, se non vince la Champions League, vive un fallimento. Tutte le altre, anche il Barcellona, considerano buone le stagioni in cui non la vincono. Ma a Parigi questa pazienza e questa calma non esistono".