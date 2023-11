PSG, l’ex Galtier su Zaire-Emery: “Predestinato, maturità incredibile”

Continua a far parlare di sé Warren Zaire-Emery, calciatore in rampa di lancio al Paris Saint-Germain e recentemente convocato nella Francia di Didier Deschamps . A parlare di lui, anche il suo ex allenatore a Parigi, ovvero Christophe Galtier, che non nasconde la stima verso il giovane centrocampista francese.

“L’età non conta. Ancor meno per un ragazzo come Warren. Ha una maturità incredibile. Su cosa deve esserci nel lavoro, negli investimenti. Ha sempre gli occhi ben aperti per osservare, le orecchie pulitissime per ascoltare, la bocca ben chiusa, perché alla sua età si lavora. Ti salta agli occhi. Ha i codici " - ha spiegato proprio Christophe Galtier nel corso di un'intervista a "L'Equipe". Sul comportamento di Warren Zaire-Emery all'interno di uno spogliatoio di campioni, Galtier spiega: “Dopo due o tre mesi ti rendi conto che ai tuoi calciatori con più esperienza piace averlo nella loro squadra in allenamento. Aveva il comportamento e gli atteggiamenti giusti ed era al servizio degli altri. E poi è stato bravo!" - ha concluso l'ex allenatore del Paris Saint-Germain, tra i primi ad aver valorizzato Warren Zaire-Emery a Parigi.