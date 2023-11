Juve, senti Deschamps: “Sono geloso di Rabiot, ecco il motivo”

Dopo l'annuncio dei convocati alla nazionale francese, Didier Deschamps ha tenuto la classifica conferenza stampa. Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti, l'allenatore francese ha anche analizzato l'andamento di Adrien Rabiot, punto fermo della Juventus e da questa stagione anche vice capitano della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Sul centrocampista francese, Didier Deschamps non ha dubbi: "È maturo, si tratta di avere un po' più di responsabilità, ma non cambierà il suo carattere e il suo modo di essere". Sulla fascia da capitano alla Juventus invece, Deschamps spiega: "È un riconoscimento per una persona piuttosto riservata, che parla poco di sé. Da diversi anni è ad un ottimo livello. Sono un po' geloso perché non sono mai stato capitano della Juventus...- ironizza l'allenatore della nazionale francese con un grande passato da calciatore proprio della Juventus. Tuttavia, spiega ancora Didier Deschamps: "Si tratta di un grande segno di fiducia data dal suo allenatore e sicuramente motivo di orgoglio per lui" - ha concluso il commissario tecnico della Francia, senza dubbio felice dell'apporto di Adrien Rabiot alla causa Juventus e nazionale francese.