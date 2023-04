Psg-Lione, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Due potenze come Psg e Lione si sfideranno oggi in campionato. Squadre in campo alle 20:45 per il big match di Ligue 1.

Psg-Lione andrà in scena oggi, domenica 2 aprile, alle 20:45 per il big match di Ligue 1 tra due delle squadre più forti e blasonate della Francia. C'è grande attesa, infatti, per la sfida che vedrà la formazione di Galtier sfidare quella di Blanc.

Psg-Lione, le ultime Il Psg di mister Galtier si dovrebbe affidare a Donnarumma tra i pali e Verratti in mezzo al campo. In avanti Messi e Mbappé come punte vista anche l'assenza per infortunio di Neymar. I parigini vogliono difendere il primato in classifica e aumentare il gap sulla seconda.

Per quanto riguarda il Lione, invece, mister Blanc potrebbe affidarsi a Sarr e Lacazette con Barcola a completare il possibile tridente offensivo. La formazione francese deve dare una svolta al proprio campionato dato che attualmente si trova al 10° posto con 41 punti in classifica.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La sfida tra Psg e Lione è in programma, come detto, oggi, domenica 2 aprile 2023. Calcio d’inizio alle ore 20.45, al Parco dei Principi di Parigi.

Il match verrà trasmesso da Sky, che detiene i diritti della Ligue 1. Nello specifico, basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite). Oltre alla diretta tv c’è anche la possibile di seguire la gara in streaming, tramite Sky Go. Si tratta di un servizio gratuito per gli abbonati a Sky e disponibile per pc, smartphone e tablet.

Un’altra opzione è rappresentata da NOW, servizio on demand di Sky che propone il meglio dell’emittente satellitare attraverso specifici pacchetti.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

PSG (3-5-2): Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Ruiz, Vitinha, Verratti, Mendes; Messi, Mbappé. All. Galtier.

LIONE (4-3-3): Riou; Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico; Lepenant, Tolisso, Caqueret; Barcola, Lacazette, Sarr. All. Blanc.