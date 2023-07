Psg, Luis Enrique: “Accettato perché progetto è chiaro. Ecco cosa serve per costruire una squadra”

SCELTA - Un passaggio importante sulle motivazioni che hanno portato alla sua decisione di accettare il Psg. In tal senso Luis Enrique ha detto: "Il motivo principale è che i dirigenti hanno un'idea molto chiara della squadra che vogliono costruire, del progetto che vogliono costruire utilizzando le risorse a disposizione del Paris Saint-Germain. E non parlo solo di risorse economiche, penso anche a risorse in termini di infrastrutture. Da lì, penso che questo progetto riunisca tutto ciò che è necessario per un allenatore del mio livello".