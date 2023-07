Retroscena Psg, Luis Enrique ha imposto una condizione fondamentale

Ormai è noto a tutti che il Psg abbia cambiato la sua guida tecnica, arrivando ad un accordo di separazione con Christophe Galtier per consegnare la squadra in mano a Luis Enrique. Da lui e con lui si ripartirà. Ma l'arrivo dell'allenatore spagnolo non è avvenuto in maniera immediata. Perché il tecnico ha imposto dei paletti al club parigino, con le quali ha tutelato i suoi interessi e il progetto futuro. Secondo quanto riportato da PSG Community, l'ex Barcellona e Roma ha imposto su carta di esser accontentato riguardo ogni richiesta sul mercato. Dunque se Luis Enrique chiede Asensio, Asensio vuole avere. Medesima situazione per gli ultimi arrivati sotto la Tour Eiffel, tutti voluti o confermati dal tecnico.