Psg, Luis Enrique elogia Zaire-Emery: “Talento incredibile, è un esempio”

Solo parole al miele da parte di Luis Enrique . L'allenatore è intervenuto in conferenza stampa presentando la sfida Psg -Montpellier e ne ha approfittato per parlare del talento del momento, Warren Zaire-Emery . Il centrocampista ha lasciato tutti a bocca aperta con le splendide prestazioni in Champions, anche il tecnico spagnolo che stravede per lui ed il suo stile di vita.

L'ELOGIO: "Non l'ho scoperto io ma il mio predecessore, Galtier. Posso dire però che è un giocatore veramente incredibile. Lo vedo giocare bene ovunque. È esemplare e posso solo ringraziarlo per quello che fa e ringrazio il PSG per averci fornito giocatori di questa qualità" ha detto Luis Enrique. Successivamente, l'allenatore ha aperto un discorso lontano dal campo che fa di Zaire-Emery il talento che tutti noi conosciamo oggi: "Warren è un esempio per tutti i giocatori che vogliono diventare professionisti. E non solo per la parte bella delle cose che tutti vedono e che a tutti piace, non solo il giorno della partita ma per quello che fa tutti i giorni. Mi riferisco anche alla sua preparazione personale a livello accademico, con gli studi con insegnanti al di fuori dell'orario di allenamento".