Il PSG omaggia Verratti. E Luis Enrique gela Donnarumma

Il tecnico del Paris Saint-Germain non si sbilancia sul possibile turnover in porta durante la stagione, poi anticipa la festa a sorpresa programmata dalla società per salutare il centrocampista pescarese ceduto all'Al-Arabi

Per farcela la società ha puntato su un allenatore come Luis Enrique che la coppa più prestigiosa l'ha già vinta, nel 2015, firmando uno storico Triplete con il Barcellona. Certo, per tornare a respirare ottimismo dalle parti del Parco dei Principi c'è stato bisogno di reintegrare Kylian Mbappé, ex "reietto" che sembrava destinato a una stagione da spettatore dopo il rifiuto di rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno, salvo poi essere immediatamente riportato in rosa.