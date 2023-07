Bernardo Silva, che piace da tempo anche al Barcellona, è attualmente legato ai Citizens da un contratto fino al 2025 ma non ha mai fatto mistero di voler cambiare per i suoi ultimi anni di carriera per poi tornare a giocare in Portogallo. Avendo vinto tutto con gli inglesi potrebbe regalarsi uno o più anni a Parigi e poi ritornare in patria. Staremo a vedere se Luis Enrique riuscirà a convincerlo.