Kolo Muani esce allo scoperto: “È la mia occasione, voglio andare al Psg”

Quando il Psg chiama, beh, è difficile non rispondere. Lo ha provato sulla sua stessa pelle il giovane attaccante Randal KoloMuani, nel mirino dei parigini come post Mbappé. E tramite intervista ai microfoni di Sky Sport DE, ha chiesto alla sua squadra, l'Eintracht Francoforte, di lasciarlo partire già quest'estate: "Devo molto all'Eintracht Francoforte - ha esordito l'attaccante -. Tuttavia, non è un segreto che il Psg sia interessato a me. Il trasferimento a Parigi è per me un'occasione unica, da prendere al volo. Le mie intenzioni sono quelle di firmare per il PSG, mi auguro che l'Eintracht accetti e che questo trasferimento diventi possibile per me". Poche ore ci separano dal termine del mercato, in ogni caso la trattativa potrebbe posticiparsi alla sessione invernale se non direttamente alla prossima estate.