Psg, Luis Enrique si schiera: Mbappé, Verratti e Neymar non convocati per esordio in Ligue 1

Il tecnico si schiera con la società e per la prima gara di campionato della stagione non convoca Neymar, Mbappé e Verratti.

Non solo buone notizie in casa Psg con l'arrivo ufficiale di Dembelé. In vista del debutto in Ligue 1 di oggi contro il Lorient, Luis Enrique ha dato un segnale chiaro anche in chiave mercato. Non sono stati convocati, infatti, i tre big tanto chiacchierati nelle ultime settimane: Mbappé, Neymar e Verratti.