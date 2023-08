Psg, colpo Dembelé: “Voglio rendere orgogliosi tutti”

In attesa di definire la situazione legata a Kylian Mbappé, il Psgbatte un colpo, e che colpo! Ousmane Dembelé è un nuovo giocatore del club parigino. La società ha annunciato il trasferimento dell'esterno francese in modo ufficiale in questi minuti. Il giocatore arriva dal Barcellona a titolo definitivo. Per lui un contratto fino al 2028.