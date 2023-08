Psg, Marquinhos (ri)eletto capitano. Luis Enrique: “Non tocca a me scegliere”

È ancora bufera in casa Psg. Questa volta no, non c'entra Kylian Mbappé ma il compagno di squadra Marquinhosche pare non esser ben visto da parte della squadra come capitano. Per questo motivo, lo spogliatoio avrebbe deciso di riaprire le votazioni che prima erano state effettuate per alzata di mano poi sono state sbrigate in segreto. Il risultato? Fascia ancora una volta al braccio del brasiliano, che è sempre stato il capitano dei parigini dopo l'era Thiago Silva. Sulla questione si è poi espresso l'allenatore Luis Enrique: "Per me è molto semplice perché non scelgo i capitani. Sono i giocatori che lo fanno con un voto. La mia esperienza mi dice che non sta a me scegliere". In precedenza si era parlato che la fascia potesse passare a Danilo Pereira o Presenel Kimpembe. Vedremo come si evolverà la situazione.