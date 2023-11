Psg, Mbappé entra nella storia del calcio francese con un nuovo record

Alla giovane età di 24 anni Kylian Mbappé è già una leggenda del calcio francese. L'attaccante del Psg, fortemente criticato nelle ultime settimane, è stato nuovamente nominato come miglior giocatore del mese in Francia. L'Mvp, consegnato dall'UNFP, è valido per aver vinto tutte e tre le partite di campionato ed aver messo a segno un totale complessivo di tre reti. E così l'attaccante entra nella storia. Con l'ultima premiazione ricevuta di recente, Kylian ha raggiunto quota 10 Mvp di Ligue 1 collezionati in carriera diventando di fatto il primo a raggiungere doppia cifra ed anche il calciatore ad averne vinti più di tutti. Una statistica impressionante che potrebbe certamente migliorare nei prossimi mesi viste le prestazioni da urlo messe in mostra da Mbappé.