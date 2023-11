Psg, Mbappé segna ma non convince e spogliatoio infastidito

Alcune componenti del Psg non sono contente delle prestazioni di Kylian Mbappé. L'attaccante francese, simbolo e volto della squadra, si è reso grande protagonista con una tripletta nel recente successo contro il Reims. In questa stessa occasione però è stato ampiamente criticato dal suo allenatore, Luis Enrique, il quale ha lamentato diverse imprecisioni da evitare e su cui lavorare. Ma non è solo il tecnico spagnolo a rimproverare Kylian. Secondo quanto riportato da L'Equipe, alcuni calciatori del Paris Saint-Germain avrebbero discusso riguardo la posizione ricoperta in campo da Mbappé. Un posizionamento e modo di giocare estremamente individualista secondo quest'ultimi, che non metterebbe i compagni in condizione di rendere come si deve. Le prestazioni opache di Gonçalo Ramos o Randal Kolo Muani ne sarebbero la dimostrazione. Ciò continua ad alimentare i problemi in spogliatoio, soprattutto con gli ultimi arrivati quest'estate.