Psg, Mbappé rimane senza agente. La madre non ha la licenza

Incredibile ma vero, Kylian Mbappé dovrà presto cercare e trovare un nuovo agente che curi i suoi interessi. L'indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna, riportata dal famoso quotidiano Marca, che informa riguardo la condizione dell'attaccante del Psg. Quest'ultimo infatti è sempre stato rappresentato dalla madre, sin dai tempi del Monaco. Ma non potrà più farlo in futuro perché senza licenza Fifa adatta a questo tipo di operazioni. Dunque servirà trovare una soluzione al più presto, perché il contratto con i parigini va in scadenza a giugno 2024 e in quella data dovrà esser presa una decisione: permanenza a Parigi con rinnovo o addio e trasferimento a parametro zero in una nuova squadra (Real Madrid?). In ogni caso, servirà un agente con licenza.