Psg, Mbappé tuona sui social: “Non è il Kylian Saint Germain”

"È una famiglia, non il Kylian Saint-Germain" ha così tuonato Kylian Mbappé tramite profili social, attaccando pesantemente il Psg. L'attaccante è particolarmente attento alla sua immagine, lo ha dimostrato già nelle scorse stagioni, e non lascia nulla al caso. Ed è così anche in quest'occasione, con il francese che ha richiamato il club per aver visto la propria immagine utilizzata in un video-messaggio. Il video in questione riguarda la campagna abbonamenti per la prossima stagione e vede proprio il numero 7 in assoluta copertina, non come stabilito in precedenza.