Psg, nuovo tentativo rinnovo per Sergio Ramos

Sergio Ramos potrebbe rimanere al Psg ancora per un altro anno. Se fino a poche settimane fa le intenzioni del calciatore sembravano virare verso un rientro in Spagna, al Siviglia, oggi potrebbe cambiare tutto. Al tavolo dei parigini nessun club avrebbe presentato alcuna offerta, come anche allo stesso agente del calciatore. Per cui, alla luce del ruolo ricoperto in stagione dall'ex Real Madrid, il club francese avrebbe proposto un prolungamento di contratto di una stagione con stipendio dimezzato. In questo caso dunque, lo spagnolo andrebbe a percepire un ingaggio di circa 7,5 milioni di euro rispetto agli attuali 15. Ma non a fondo perduto, perché - secondo quanto rivelato da Marca - la restante somma di denaro dovrebbe esser raggiungibile tramite bonus stagionali.