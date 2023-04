Psg, passi avanti per il rinnovo di Sergio Ramos

Al via i negoziati tra club e giocatore, con Galtier che conferma. Il tecnico francese vorrebbe Sergio Ramos anche per il prossimo anno

L'avventura di Sergio Ramos al Psg potrebbe continuare ancora per molto. L'ex difensore del Real Madrid va in scadenza di contratto proprio al termine della stagione e diversi rumor facevano presagire un addio anticipato. A scongiurare ogni possibilità è stato lo stesso tecnico dei parigini, Christophe Galtier, il quale si è soffermato sul 37enne spagnolo. "Per quanto mi riguarda, sono molto contento della sua stagione. Sergio garantisce tanti vantaggi sia dentro che fuori dal campo” ha dichiarato Christophe Galtier, il quale da parte sua ha confermato Sergio Ramos per la prossima stagione. Resta da capire verso quale direzione si dirigeranno i negoziati nelle prossime settimane. Il tutto è nelle mani del club.