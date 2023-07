Psg, presentata la nuova maglia da trasferta 2023-24

Il Psg ha presentato ufficialmente oggi la nuova maglia da trasferta per la stagione 2023-24. Sul sito del club parigino e sui canali social ufficiali, ecco il comunicato e le prime immagini di quello che sarà il kit di Mbappé e compagni per prossima annata.

"Il Paris Saint-Germain e Nike hanno lanciato la nuova maglia Away per la stagione 2023-2024 in occasione della primissima gara del Paris Saint-Germain WE RUN – 10KM che si è svolta questa mattina, domenica 2 luglio 2023. Ai nastri di partenza , la maglia parigina è stata indossata con orgoglio da personaggi del mondo del running e del calcio come Caster Semenya, Ladji Doucouré e Zoumana Camara", si legge nella nota.